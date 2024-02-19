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Антонио Конте заинтересован в работе в «Баварии» — Кристиан Фалк

Итальянский специалист Антонио Конте заинтересован в работе в мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Кристиан Фалк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Конте считает «Баварию» идеальным следующим клубом для работы. Итальянец будет доступен немедленно и считает немецкий гранд одним из трёх лучших клубов Европы. После работы в АПЛ и Серии А Конте хотел бы потренировать в Бундеслиге.

Томас Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.