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Тренер «Сельты» Бенитес: сегодня футбол точно такой же, каким был раньше

Тренер «Сельты» Бенитес: сегодня футбол точно такой же, каким был раньше
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Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о стиле современного футбола. По словам испанского специалиста, игра кардинальных изменений за годы не претерпела.

«Сегодняшний футбол всё ещё очень похож на тот, что был раньше. В социальных сетях или в СМИ вам могут продать идею атакующего футбола. Это здорово, но выигрывают всё равно те команды, у которых есть баланс. Команды, обычно выигрывающие матчи со счётом 4:3, редко отличаются стабильностью и редко выигрывают титулы.

Те, кто выигрывает много матчей со счётом 1:0, должны очень, очень хорошо защищаться, чтобы побеждать. Хорошо атакуя и хорошо защищаясь, вы всегда получаете лучшие шансы. «Манчестер Сити» забивает много голов, но при этом пропускает очень мало. Будь то «Лестер», «Барселона» или «Реал» Мадрид, команды, которые выигрывают трофеи, имеют такой баланс. И это никогда не изменится», — приводит слова Бенитеса издание The Athletic.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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