Легенда «Алании» Бахва Тедеев рассказал об уровне жизни в Южной Осетии

Бывший полузащитник и главный тренер владикавказской «Алании» Бахва Тедеев рассказал о росте туризма в Северной и Южной Осетии, а также высказался об уровне жизни в регионе.

«Сейчас и в Северной, и в Южной Осетии большой наплыв туристов. Таких скоплений машин на границе никогда не было! В целом уровень жизни плюс-минус как в России. Может, цены чуть-чуть повыше из-за таможенных процедур. Но в целом всё великолепно. Приглашаю в гости!» — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, экс-футболист стал чемпионом России в 1995 году в составе «Алании». После завершения игровой карьеры Тедеев трижды занимал пост главного тренера владикавказской «Алании» (2002, 2003–2004, 2005).