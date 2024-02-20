«Спартак» рвал всех в Европе, а в России проиграл водке?» Где сейчас герой «Алании» Тедеев

Бахва Тедеев — уникальный человек в истории «Алании». Шесть раз приходил во владикавказский клуб — по три раза игроком и тренером! Правда, последний из этих заходов случился почти 20 лет назад. После этого Бахва Отарович резко и надолго ушёл из футбола. В большом интервью «Чемпионату» Тедеев рассказал:

как Газзаеву удалось сделать провинциальную команду чемпионом;

что привело к самым кошмарным поражениям «Алании» и «Динамо» в Европе;

как юношеская сборная СССР умудрилась отдать матч, ведя 4:0;

почему Садырин не взял Тедеева на ЧМ-1994;

как разваливался и возрождался владикавказский клуб;

почему поход в политику был ошибкой;

и как сегодня живёт Южная Осетия.

«Чемпионат СССР в пятёрку сильнейших в Европе точно входил»

— Как вы впервые попали во Владикавказ?

— Советский Союз разваливался, республики уходили, а вместе с ними и клубы из чемпионата СССР. В 1990 году в Цхинвал приехал Валерий Георгиевич Газзаев и пригласил во Владикавказ. Мы и поехали вдвоём с Иналом Джиоевым.

— Вы же с Газзаевым и поиграть успели?

— Только потренироваться. В 1986 году он уже заканчивал играть в тбилисском «Динамо», а я только начинал. За основу я только в 1988-м начал выходить.

— Каким он был футболистом?

— Великолепным! Невысокого роста, но очень целеустремлённым, техничным и бесстрашным. Газзаев никого не боялся на поле, любил брать игру на себя и обыгрывать соперников.

— Футболистом или тренером Валерий Георгиевич был более горяч?

— Наверное, тренером. Всё-таки футболист заточен на свою игру, а тренер отвечает за весь коллектив — ответственность намного выше. Естественно, что и переживаний, эмоций намного больше.

— Каким запомнился чемпионат СССР?

— Мне посчастливилось поиграть в высшей лиге Союза. В чемпионате соперничали фактически города-миллионники, поэтому ответственность была колоссальная. Осознание, что за тебя болеет столько народа, очень давило. Тем более что я играл за команду, которая брала еврокубок. Естественно, хотелось закрепиться и показать себя именно в этом клубе. Я считаю, что чемпионат СССР был одним из сильнейших в мире, в пятёрку в Европе точно входил.

Бахва Тедеев в составе владикавказского «Спартака» (верхний ряд, второй слева). Фото перед гостевым матчем в Днепропетровске. 27 апреля 1991 года Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

— Георгий Деметрадзе говорил в 1990-е: «Самым техничным футболистом России считаю Илью Цымбаларя, а в нашей команде — Бахву Тедеева».

— Жора мне льстил — у меня вообще техники не было, ха-ха! Честно вам скажу: играя в юношеской команде, я вообще не знал, что это такое. У меня многое не получалось, но я очень старался! Я жил футболом. Получилось или нет, не мне решать. Но в «Алании» было полно ребят техничнее меня — практически вся средняя линия и нападение: Пагаев, Сулейманов, Касымов, сам Деметрадзе, ёлки-палки! Инал Джиоев вообще был одним из сильнейших игроков чемпионата России по технической оснащённости. Кавказские команды всегда славились этим. Кому интересно смотреть бесконечные перепасы? Наши болельщики любили техничный футбол и приходили смотреть на конкретных мастеров.

Бахва Тедеев общается с болельщиками Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

— Времена изменились?

— Сейчас игра стала более скоростной, и исполнителей, способных обыграть один в один, осталось совсем немного. Сегодня нападающий уже не может постоять отдохнуть — все обороняются и все атакуют. В футболе стало очень много аналитики — просчитывается буквально каждое действие команды и соперника. На принятие решений остаются доли секунды. Раньше игра была проще, игрокам дышалось посвободнее, и во всех командах были технари.

«Если «Алания» «водочный» чемпион, то «Зенит» — «газовый»?»

— Московские команды не любили играть во Владикавказе?

— Наверное. Это у них лучше спросить. Но, конечно, сложно играть, когда против тебя болеют 30 тысяч человек. А с другой стороны — это же интересно! Когда одна-две тысячи зрителей на трибунах, атмосфера совсем не та.

— Золотой сезон «Алании» в 1995-м — чудо?

— Почему чудо? Если бы вы находились внутри того коллектива, поняли бы, что всё было закономерно. Знаете, что самое сложное в команде? Создать коллектив. Когда играют по принципу «один за всех и все — за одного», такой команде всё по плечу. Там никакого чуда нет.

В перерыве матча чемпионата России 1995 года. Слева направо: Валерий Газзаев, Бахва Тедеев, Игорь Яновский и Сергей Деркач Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

— Каким образом Газзаев этот коллектив создал и объединил?

— На первом месте у Газзаева стояла дисциплина — в тренировочном процессе, в игре и в быту. И он был справедливым ко всем. Не было такого, что одному провинности сходили с рук, а другому — нет. Но главное, когда игроки видят и чувствуют нацеленность тренера на высокий результат, они и сами будут к нему стремиться. А Газзаев всегда настраивал команду только на наивысшие места, на чемпионство. Благодаря этому и каждый футболист по отдельности рос, и вся команда. В футболе психология стоит на первых местах, а Газзаев был очень сильным психологом. По одному его виду мы понимали, что делаем что-то не то.

— Обижает, когда ваше чемпионство называют «водочным»?

— Ай, это недоброжелатели болтают! Если «Алания» — «водочный» чемпион, то «Зенит», получается, «газовый»? Это же смешно. Игрокам надо было платить зарплату, премиальные, создавать условия, а кто это должен был делать? Да, «Алании» помогали водочные предприятия, но мы не были самым богатым клубом. А «Спартак» тогда рвал всех в Европе: в Лиге чемпионов шесть из шести матчей в группе выиграл! Я и сегодня убеждён: если бы Романцеву удалось сохранить тот состав, они и Лигу чемпионов могли выиграть. И что, эта команда в России водке проиграла? Тогда «Локомотив» за второй круг 13 из 15 матчей выиграл — можете себе такое представить? Хотите — давайте проанализируем все наши матчи, они же записаны. Нам что, спирт помог в Москве «Спартак» обыграть? Мы все перед игрой приняли допинга и победили? Что же нам спирт против «Локомотива» не помог — проиграли и дома, и на выезде? Все эти разговоры яйца выеденного не стоят. Или вы намекаете на судейские дела? Давайте все игры посмотрим и увидим, помогали нам или нет. Тогда судейство было лучше, чем сейчас с VAR. О ком угодно можно придумать что угодно.

— То есть вы уверены, что золото «Алании» было абсолютно чистым?

— Уверен на 150%!

— Заур Хапов мне рассказывал, что за золото 1995 года республика премировала игроков — по «мерседесу» и 100 тысяч долларов. Так и было?

— Если Заур сказал, я же не могу его опровергнуть, ха-ха. Значит, так и было. Наверное, игрокам, которые выходили на замену, дали поменьше. А «мерседесы» — да, все получили. Из Германии «цешки» нам пригнали.

27 июля 1996 года. Матч «Спартака-Алании» с московским «Спартаком». Слева направо: Сулейманов, Горлукович, Тедеев, Евсеев и Филимонов. Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

— Болельщики знали: футболисты едут?

— Болельщики там всегда всё знали. Город небольшой — не спрячешься. Все переживали за команду, всем интересно было — кто, где, как чего. Приходилось шифроваться, ха-ха!

— Газзаев как на это реагировал?

— Негативно. Но тотальной слежки за нами никто не устраивал. Да, бывали дни рождения, ещё какие-то праздники, но мы себе не позволяли лишнего. Не помню, чтобы кого-то отчислили или уволили за нарушение режима. В «Алании» дисциплина была на высшем уровне. Максимум кто-то мог опоздать на тренировку или теорию или несколько лишних килограммов из отпуска привезти.

— Долго свой первый «мерс» эксплуатировали?

— Нет, я поменял его на Jeep Grand Cherokee. По Осетии удобнее всего на внедорожниках передвигаться — столько мест в горах красивых!

— Для Тетрадзе «Алания» и в 1996-м стала чемпионом. Тоже так считаете?

— Конечно, стали! Разве нормально менять регламент в разгар чемпионата?

— Конечно, нет.

— Вот и я так считаю. Мы проиграли финал, поэтому уже нет смысла что-то говорить или посыпать голову пеплом.

Бахва Тедеев с медалью чемпиона России 1995 года Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

— Регламент поменяли под «Спартак»?

— Я думаю, да. А как ещё это понять? Кроме «Спартака» и «Алании», на первое место никто не претендовал. После чемпионата меняйте регламент как хотите, но по ходу сезона этого делать нельзя.

«Мне довелось поучаствовать в двух позорных играх»

— Почему не задержались ни в «Динамо», ни в «Локомотиве» в 1990-х? Москва не приняла?

— Нет, Москва меня приняла. В «Динамо» я был основным игроком, заняли третье место. А когда Валерий Георгиевич повторно принял «Аланию», и меня позвал с собой. Пошёл к тренеру, которого знал и которому доверял. В «Локомотиве» мне посложнее было — не удалось закрепиться. Просто не пошло. Причина только во мне была. Поэтому снова вернулся во Владикавказ. Есть такое понятие — своя команда. Возьмите того же Шевченко. В «Милане» был лучшим бомбардиром, звездой, а в «Челси» игра не пошла. А для меня своей командой была «Алания».

— Бывший судья Левников жаловался: «У меня плохой контакт с Юрием Никифоровым, Бахвой Тедеевым». Что так?

— Это у него надо спросить. Он, видимо, имел в виду, что я возмущался некоторыми судейскими решениями. Да, такое было. Это эмоции, куда без них в футболе?

— 2:7 от «Рейнджерс» в 1996 году — самое тяжёлое поражение в карьере?

— Мне довелось поучаствовать в двух позорных играх. Было ещё 0:6 от «Айнтрахта» с «Динамо». На выезде мы немцев обыграли 2:1, но домашнее поражение оставило неприятный отпечаток. А после 2:7 от «Рейнджерс» почти всю ночь не спали — не могли переварить случившееся, где мы недоработали. Опустошение полное было.

— Как раз после этих 0:6 Газзаев в отставку в «Динамо» подал.

— Мы об этом только в автобусе узнали, когда уезжали со стадиона. Кому приятно проигрывать в Москве 0:6, ёлки-палки?! Если бы команда была на голову сильнее, «Барселона» или «Реал», не так обидно было бы. Но мы-то «Айнтрахту» по составу вообще не уступали. Я считаю, что и «Алания» «Рейнджерс» могла проходить. Но у шотландцев тогда что ни удар, то гол был. Такое бывает в футболе.

— Получается, если бы не «Айнтрахт», не было бы ни отставки Газзаева, ни вашего досрочного возвращения в Осетию?

— Конечно. У меня же был действующий контракт с «Динамо». Остался бы. До конца сезона я доиграл, а потом команду Бесков принял.

— Он на вас не рассчитывал?

— Константин Иванович предлагал остаться, но и против перехода в «Аланию» сильно не возражал.

«В раздевалке после Нигерии стояла гробовая тишина. Все плакали»

— В вашей жизни был ещё один печально известный матч: СССР — Нигерия на юношеском ЧМ-1989. 4:0 вели и проиграли по пенальти. Вы уверены, что там всё было чисто?

— Опять вопрос с подковыркой. Да, всё было чисто. На чемпионатах мира не может быть каких-то нечистых моментов. Это полностью наша вина, игроков. Уже думали, что мы в полуфинале. Мы же действующими чемпионами Европы были. Команды из Южной Америки — Аргентину, Бразилию — даже не воспринимали всерьёз. Нашими основными соперниками были португальцы. Они и стали чемпионами мира. А мы проявили банальную халатность. Хотели поберечь силы, и это сыграло с нами злую шутку. Не бывает проходных матчей. Нужно всегда отдаваться игре от свистка до свистка, все 90 минут плюс добавленные. Если помните, Борис Петрович и Кирьякова при 4:0 снял.

Бахва Тедеев в юношеской сборной СССР (четвёртый слева в нижнем ряду) Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

— Ему потом это ставили в вину в Союзе.

— Игнатьева можно понять: он хотел приберечь основного игрока. За полчаса до конца игры мы вели 4:0 — кто мог представить, что такой матч можно проиграть? Наверное, ни одна букмекерская контора не приняла бы на это ставку. Мы просто уверовали в победу, расслабились, а в такой ситуации заново собраться очень тяжело. Мы могли даже в основное время проиграть! У них игрок один на один выходил. На пенальти эта несобранность тоже сказалась.

— Игнатьев отрицал возможность сдачи матча игроками, но говорил, что возле команды крутились какие-то дельцы от тотализатора. Было?

— Может, и крутились. За всех говорить не могу, а я лично никого не заметил. Чемпионат мира раз в жизни бывает — как можно в какие-то игры играть? Это память на всю жизнь и не измеряется никакими финансами. Что, там кто-то миллионы заработал? Сомневаюсь. Да там такие мячи залетали — посмотрите сами.

— А я посмотрел. Два первых гола — удары издали.

— Ну да, сложные мячи. При 4:1 ещё вроде бы всё нормально, а при 4:3 уже начинается мандраж, неуверенность. От этого ошибки. А в добавленное время и мы могли выиграть, и нигерийцы.

— Правда, что переводчика Микляева после игры увезли с инсультом в больницу?

— Нас всех можно было в больницу везти. В раздевалке стояла гробовая тишина. Все ушли в себя. Плакали.

— Между собой не обсуждали случившееся?

— А что там уже было обсуждать? Не знаю, правда или нет, но говорили, что кассету с записью этой игры рассылали по школам всего Союза под названием «Как нельзя играть в футбол».

— Кто был в той сборной круче, Кирьяков или Саленко?

— Я бы не сравнивал их: разные стили. Кирьяков мог пять-шесть игроков за раз обыграть. Саленко — таран. Оба большими футболистами были.

— Олег с молодости не дружил с режимом?

— У Олега бывали проколы, но он всё компенсировал своей игрой.

«И Садырин, и Романцев рассчитывали в сборной на других игроков»

— В начале 1994 года Садырин вызывал вас и даже ставил в основу сборной, а на чемпионат мира не взял. Удар был для вас?

— Тогда же «письмо четырнадцати» было. На товарищеские матчи в Америку многие не поехали, в том числе спартаковцы, а потом вернулись. Конечно, мне хотелось поиграть на чемпионате мира, но сюрпризом решение тренера не стало.

— Если бы спартаковцы не вернулись в сборную, попали бы на ЧМ-1994?

— Может быть. Мне посчастливилось поиграть за сборную и даже забить гол. У меня тогда ещё и проблемы со здоровьем возникли. Какое-то воспаление пошло, общее состояние плохое было. Но на чемпионат мира я не поэтому не поехал. Наверное, тренер рассчитывал на других игроков.

— Романцев хотя бы раз приглашал в сборную?

— Один раз я сыграл в двустороннем матче сборной в Москве, и всё.

— Даже в чемпионский год «Алании» он вас не видел в команде?

— Тренер же сам себе не враг. Романцев хорошо знал сильные и слабые стороны своих футболистов. Из «Спартака» в сборной было 9-10 игроков. У них был свой стиль, своя игра. Мне очень хотелось сыграть ещё за сборную, но что сделаешь?

— Вас никогда не звали за границу?

— Слухи были, но до конкретики никогда не доходило.

Бахва Тедеев в матче за сборную Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

«Месяцами не платили зарплату, на базе «Алании» солярки не было, чтобы отапливать корпуса»

— Бывший защитник «Алании» Бараса жаловался на тренера Тедеева: «Зверюга был. За каждый килограмм штрафовал чуть ли не на тысячу долларов». Преувеличивает?

— Когда я принял «Аланию», в команде разброд был. А дисциплина должна быть не только на поле, но и в быту. Я по себе знаю: даже один лишний килограмм веса уже затрудняет какие-то действия на поле. А футбол не терпит промедления. Поэтому я не давал игрокам расслабляться. И, конечно, штрафовал, это правда.

— По тысяче долларов за кило?

— Я не помню. Но тогда какие у них должны были быть зарплаты, ха-ха? Мне самому тяжело давался сброс веса. Была склонность к полноте. Я на сборах не завтракал и не ужинал — только обедал, чтобы вес держать.

— Вас тоже штрафовали?

— Конечно! За вес Валерий Георгиевич штрафовал даже после отпуска.

— На ваших глазах происходил первый развал «Алании» в середине нулевых. Что к нему привело?

— Всё сводится к финансам. Нам месяцами зарплату не платили, на базе солярки не было, чтобы отапливать корпуса — как команду тренировать в таких условиях? Я, наверное, единственный тренер клуба, который даже свою небольшую зарплату в итоге не получил. Для меня деньги тогда не имели значения. Я просто искренне переживал за «Аланию» и хотел её спасти. Но всё равно клуб развалился. Дай бог здоровья Гуриевым, которые взялись за клуб и сегодня делают всё для того, чтобы «Алания» снова заняла своё почётное место среди сильнейших команд России.

— Почему после 2005 года вы больше не тренировали? Разочаровались в профессии?

— Разочарование — точное слово. Ты что-то стараешься сделать, а тебя будто не слышат и не видят. Хотя сейчас понимаю, что был неправ. Нужно было продолжать тренерскую карьеру. Варианты были.

— Допускаете возвращение?

— Почему нет? Никогда не говори никогда.

Разговор двух тренеров: Бахва Тедеев и Марчелло Липпи Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

«Тудор мог вырасти в величайшего футболиста, у Кусова были проблемы с сердцем»

— У нескольких ваших бывших футболистов судьба сложилась трагически. Кристиан Тудор умер в 30 лет от цирроза печени. У него и в «Алании» были проблемы с алкоголем?

— Пользуясь случаем, хочу ещё раз выразить соболезнования его семье, близким. Очень хороший парень был. Я его с Даду приглашал. Футболист был одарённейший, просто бесподобный. Только один минус я у него видел — лень. В тренировочном процессе Тудор старался себя щадить, но я это пресекал как мог. Я видел в нём огромный потенциал. Если бы не эта лень, Тудор мог вырасти в величайшего футболиста. После своего ухода из «Алании» я за ним не следил. Не знаю, выпивал или нет. При мне, честно говорю, таких проблем у Кристиана не было.

— Юрия Петрова тоже сгубил алкоголь.

— Я знаю многих игроков, подверженных этой болезни. Но некоторые перешагивают через эту проблему, а некоторые усугубляют. В «Алании» я нарушений режима за Петровым не заметил. Для меня главным в работе была дисциплина. Если кто-то её хронически нарушал, я с этими людьми прощался. Был у нас одарённый парень: один раз нарушил, второй, третий. Я могу простить и понять, если это единичный случай. Но если нарушает постоянно, это разрушает коллектив. Никакого хорошего результата в такой команде не будет.

— Для вас шоком стала новость о его смерти где-то в нидерландском приюте?

— Да, ёлки-палки. Царство небесное. Видите, к чему всё это приводит. Ты заканчиваешь играть в футбол: ещё молодой, силы есть, можешь себе позволить расслабиться. А дальше-то что?

— Алан Кусов считался невероятным талантом.

— У Алана с сердцем были проблемы. Мы боялись за него и щадили — давали неполную нагрузку, чтобы, не дай бог, с ним ничего не случилось. А парень-то хороший.

— У него же ещё одна беда была — игромания?

— Этого я уже не знаю. Что-то слышал, но ничего конкретного не скажу. Возможно, уже в Москве у него начались эти проблемы.

Бахва Тедеев празднует гол в ворота соперника Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

«Кроме грязи, в политике ничего не видел — зачем я туда влез?»

— У вас после завершения карьеры были проблемы с поиском самого себя?

— Были, конечно. У кого их нет? Влез в политику — зачем это надо было? Если боженька тебе дал футбольные умения и знания, то ты должен заниматься футболом. Я к этому пришёл. Я долго отсутствовал в футболе — это моя ошибка.

— Напомните свои политические вехи?

— Был замом министра Южной Осетии по спорту, депутатом городской думы Владикавказа, депутатом парламента Южной Осетии. Футбол вроде бы и должен быть вне политики, но на самом деле это не так. Сегодня же политики влияют на то, чтобы наша сборная нигде не выступала. А во что превратили Олимпиаду?

— Разочаровались в политике?

— Не то чтоб разочаровался, но это не моё. Я и не был 100-процентным политиком. Надо было оставаться в футболе.

— А Газзаеву, кажется, комфортно в политике.

— Каждому своё. Я считаю так. Кроме грязи, я в политике ничего не увидел. Сколько бы ты хорошего ни сделал, всё равно будешь для людей плохим. Одна грязь! Не хочу об этом.

— На «Википедии» вы по-прежнему значитесь замминистра по физической культуре, спорту и туризму Южной Осетии.

— Да это ерунда всё! Замминистра я был 12 лет назад. Там даже не написано, что я чемпион Европы среди юношей 1988 года. Только финал с португальцами из-за карточек пропустил — я и Серёга Заец из Киева.

— Давайте актуализируем информацию. Где вы сейчас?

— В Осетии — то в Цхинвале, то во Владикавказе. Сейчас заканчиваю обучение на тренерскую категорию «А» и, скорее всего, начну работать.

— На футболе давно не были?

— Очень давно. Стадион во Владикавказе разрушили, команда всё время играет на выезде. Когда арену откроют, буду часто ходить.

— Верите, что в мае наконец-то достроят?

— Я разговаривал с вице-президентом клуба Данилом Владимировичем Гуреевым. Я, как и все болельщики, обеспокоен вопросом: будет ли стадион готов? Гуреев заверил, что процентов на 90-95 его откроют в срок. Люди заждались уже! Для Осетии футбол и борьба — как воздух. Для этих видов и должны создаваться все условия — как, например, для хоккея с мячом в Сибири. Где лучшие условия и традиции в том или ином виде, там его и нужно развивать.

— На ретроматч звёзд «Алании» и сборной России приедете?

— Обязательно приеду! Это великолепная идея. Такие матчи очень полезны для популяризации футбола и особенно важны для детей. Подобные игры чаще нужно устраивать, не только на открытие стадиона. Можно ежегодные турниры проводить, чтобы болельщики получали удовольствие.

Бахва Тедеев Фото: Из личного архива Бахвы Тедеева

«В Южной Осетии нет человека, кого бы ни затронули события 2008 года»

— Как сейчас обстоят дела со спортом в Южной Осетии?

— Занимаются ребята. Много площадок построили. Но вообще почему у нас сегодня такие проблемы в футболе?

— Почему?

— В Советском Союзе весь детский спорт был бесплатным, а сегодня всё коммерциализировали. Родители платят за ребёнка, и тренер обязан его брать на игры, соревнования. Хотя у самого мальчишки может не быть ни таланта, ни желания. Понятно, что завтра такой не даст никакого результата. А бедные остаются дома просто потому, что семья не может себе позволить поездку на турнир. Разве это правильно? О каком развитии мы можем говорить? Кого получаем на выходе? Футбол — это дворовой вид спорта, в него можно играть везде. Лучшие мастера выходили с улицы. Я тоже во дворе вырос — меня чуть ли не пинками домой загоняли. А сегодня на соревнования едут те, у кого есть возможности. В футболе из них остаются единицы, и усилия тренеров просто сводятся на нет. Эту ситуацию нужно пересмотреть, чтобы дети из малообеспеченных семей тоже имели возможности выезжать на состязания и расти. Если он не будет выступать — зачахнет. На этом этапе мы теряем массу талантов.

— Конфликт в Южной Осетии 2008 года вас или родных затронул?

— В Южной Осетии нет такого человека, кого бы это ни затронуло. Многие пострадали — друзья, родственники.

— Как сейчас живётся в республике?

— Сейчас, слава богу, всё хорошо. Сегодня никто не боится уже, что дети могут домой не прийти. Благодаря Российской Федерации Южная Осетия живёт спокойно.

— Туристов из России много?

— Сейчас и в Северной, и в Южной Осетии большой наплыв туристов. Таких скоплений машин на границе никогда не было.

— А в целом уровень жизни какой?

— Плюс-минус как в России. Может, чуть-чуть цены повыше из-за таможенных процедур. Но в общем всё великолепно. Приглашаю в гости!