Стала известна приоритетная трансферная цель «Ливерпуля» на лето — The Telegraph

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи стал приоритетной целью «Ливерпуля» на летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, мерсисайдцы готовятся к новой эре после ухода главного тренера команды Юргена Клоппа в конце сезона и заинтересованы в приобретении Гехи. Однако «Ливерпуль» столкнётся с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед», который также хочет приобрести 23-летнего игрока. Сам Гехи летом готов уйти из «Кристал Пэлас» в другой клуб.

Ивуарийский защитник является воспитанником «Челси», откуда он дважды отдавался в аренду в «Суонси Сити». В нынешнем сезоне Гехи провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.