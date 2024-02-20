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Стала известна приоритетная трансферная цель «Ливерпуля» на лето — The Telegraph

Стала известна приоритетная трансферная цель «Ливерпуля» на лето — The Telegraph
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Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи стал приоритетной целью «Ливерпуля» на летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, мерсисайдцы готовятся к новой эре после ухода главного тренера команды Юргена Клоппа в конце сезона и заинтересованы в приобретении Гехи. Однако «Ливерпуль» столкнётся с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед», который также хочет приобрести 23-летнего игрока. Сам Гехи летом готов уйти из «Кристал Пэлас» в другой клуб.

Ивуарийский защитник является воспитанником «Челси», откуда он дважды отдавался в аренду в «Суонси Сити». В нынешнем сезоне Гехи провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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