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Салах пропустит три следующие игры «Ливерпуля» из-за травмы — журналист Хачатрян

Салах пропустит три следующие игры «Ливерпуля» из-за травмы — журналист Хачатрян
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пропустит ближайшие три матча мерсисайдцев из-за травмы. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, египетский футболист форсировал процесс восстановления и поторопился с выходом на поле. Салах не будет принимать участия в матчах «Ливерпуля» как минимум до 2 марта.

Таким образом, игрок пропустит матч чемпионата Англии с «Лутоном» (21 февраля), финал Кубка английской лиги с «Челси» (25 февраля) и встречу 1/8 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» (28 февраля).

Ранее в СМИ появилась информация, что у Салаха произошёл рецидив травмы бедра, полученной им во время Кубка африканских наций.

Напомним, в нынешнем сезоне Салах принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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