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Хави — о Де Йонге: любой, кто находится в «Барселоне», чувствует несправедливость

Хави — о Де Йонге: любой, кто находится в «Барселоне», чувствует несправедливость
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Френки де Йонге.

«Френки объяснил, и я его понимаю. Любой, кто находится в «Барсе», чувствует несправедливость, потому что ложь часто обсуждается. Футболист на протяжении многих лет в «Барсе». Он счастлив здесь», — приводит слова Хави Barca Times.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали, что де Йонг может покинуть испанский клуб летом. В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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