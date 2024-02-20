Хави — о Де Йонге: любой, кто находится в «Барселоне», чувствует несправедливость

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Френки де Йонге.

«Френки объяснил, и я его понимаю. Любой, кто находится в «Барсе», чувствует несправедливость, потому что ложь часто обсуждается. Футболист на протяжении многих лет в «Барсе». Он счастлив здесь», — приводит слова Хави Barca Times.

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Напомним, ранее ряд СМИ сообщали, что де Йонг может покинуть испанский клуб летом. В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.