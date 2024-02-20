«Прессе должно быть стыдно за подобные новости». Де Йонг — о возможном уходе из «Барсы»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отреагировал на слухи, связывающие его с уходом из каталонской команды в предстоящее летнее трансферное окно.

«В СМИ, как всегда, много фейковых новостей. Некоторым представителям прессы должно быть стыдно за это, подобное должно прекратиться. Какие-то люди выдумали цифры моей зарплаты. Я очень счастлив в «Барсе» и надеюсь остаться здесь на долгие годы», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.