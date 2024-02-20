Директор по связям ЦСКА Брейдо: аренда Кругового невозможна по регламенту

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что аренда Данилы Кругового невозможна.

«Диалог есть, но ни о чём бесплатном речи нет и быть не может, разумеется. Как и об аренде – она невозможна по регламенту. Тут можно говорить только о полноценном трансфере», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может постараться арендовать Кругового у «Зенита» бесплатно, однако сине-бело-голубые готовы отпустить защитника только за определённую сумму.

Напомним, по окончании нынешнего сезона он станет игроком ЦСКА на правах свободного агента. Россиянин подписал соглашение с армейцами до 2028 года. «Зенит» после появления информации об этом в СМИ отправил защитника во вторую команду, а после 14 февраля убрал его из заявки на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

Круговой находится в системе «Зенита» с 2015 года. В этом сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.