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Круговой отреагировал на исключение из заявки «Зенита»

Круговой отреагировал на исключение из заявки «Зенита»
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Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой прокомментировал новость о том, что сине-бело-голубые убрали его из заявки на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Ещё увидимся. Наслаждайтесь жизнью», – написал Круговой в чате телеграм-канала «#вЗените».

14 февраля петербургский «Зенит» убрал защитника Данила Кругового из заявки на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Круговой находится в системе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. По окончании нынешнего сезона он станет игроком ЦСКА на правах свободного агента. С армейцами россиянин подписал соглашение до 2028 года. «Зенит» после появления информации об этом в СМИ отправил защитника во вторую команду.

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