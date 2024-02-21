Будущее Юпамекано в «Баварии» под вопросом из-за частых ошибок – Bild

Будущее защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано в мюнхенской команде под вопросом из-за частых ошибок, сообщает Bild.

По информации источника, Юпамекано в этом сезоне снова допускал ошибки в важных матчах. Неизвестно, чем это вызвано, то ли из-за потери концентрации, то ли из-за нервозности. Пригодность Юпамекано на высшем уровне подвергается сомнению, потому что его большой потенциал не всегда воплощался в отличные качества, хотя он уже третий год в «Баварии».

Французский защитник перебрался в «Баварию» из «РБ Лейпциг» летом 2021 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 42,5 млн. В нынешнем сезоне Юпамекано сыграл за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.