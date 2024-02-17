Юпамекано высказался о расистских оскорблениях в свой адрес после ошибки в матче с «Лацио»

Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано высказался об расистских оскорблениях в свой адрес после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1).

«Ошибки – это часть футбола. Я сделал одну и прошу прощения у товарищей по команде и фанатов. На домашнем поле всё возможно, и я верю в свою команду.

Критика – это часть футбола, но расизму нет места. Ни на стадионе, ни в социальных сетях. Расизму нет места. 2024-й, а нам всё ещё нужно это повторять», — написал Юпамекано в своих соцсетях.

Напомним, на 67-й минуте 25-летний француз получил красную карточку за фол на Густаве Исаксене. Судья Франсуа Летексье назначил пенальти, а итальянский форвард хозяев Чиро Иммобиле реализовал его и принёс победу своей команде.

После матча в социальных сетях появилось множество оскорблений Юпамекано, в том числе и на расисткой почве. Мюнхенская «Бавария» поддержала своего защитника, написав, что осуждает подобные высказывания самым решительным образом.

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