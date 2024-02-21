Михаил Кержаков: не считаю себя мешком и последним куском, но и суперкрутым не являюсь

37-летний голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказал мнение о своих партнёрах по вратарской бригаде сине-бело-голубых Денису Адамову и Александру Васютину.

«Моя цитата про Адамова, что «наконец-то пришёлся нормальный вратарь, а не мешок, как я»? Сам видишь — пришёл нормальный вратарь. Но когда я это говорил, то скорее в шутку. Не знал же уровень Дэна. Сейчас, конечно, он машина. Мой ответ тогда был, естественно, с юмором. Было хорошее настроение. Я не считаю себя мешком и последним куском. Но и суперкрутым вратарём тоже не являюсь.

Сильные качества Адамова? Хорошая школа, шикарная антропометрия, умение играть ногами и спокойствие.

Почему не получается у Васютина? Так иногда бывает. Это просто не объяснить. Сейчас не именно про Васюту — он тоже машина. Но бывает, что человек попадает в нужную струю, даже если слабее. А бывает, что сильнее — но одно, другое, третье. Я не могу объяснить, от чего это зависит. Просто без понятия. Я таких ситуаций видел много: человек всё делает правильно. Ну просто всё. А потом выходит, и ему залетает. А бывает такое, что человеку просто пофиг. Но при этом всё летит в него», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

26-летний вратарь Денис Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле 2023 года и в шести матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах пропустил четыре гола, дважды сыграв «всухую». 28-летний Александр Васютин в декабре 2022 года вернулся в петербургский клуб из аренды в шведском «Юргордене» и в текущем сезоне провёл пять матчей во всех турнирах, пропустив семь голов при двух играх без пропущенных мячей.

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.