В РФС назвали возможных исполнителей гимна России перед матчем с Сербией

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин высказался о подготовке предматчевой церемонии к игре сборных России и Сербии. Напомним, товарищеский матч состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«По церемонии исполнения национальных гимнов двух стран ведём переговоры с рядом известных российских и сербских артистов. Хотим, чтобы оба гимна прозвучали в живом исполнении. Пока мы не знаем точного времени начала матча, можно лишь говорить в сослагательном наклонении. В числе возможных исполнителей — заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, популярные артисты эстрады Григорий Лепс и Полина Гагарина, а также несколько сербских исполнителей», — приводит слова Терёшина ТАСС.