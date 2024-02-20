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Валерий Непомнящий: матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола

Валерий Непомнящий: матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола
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Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что товарищеские матчи сборной России с национальными командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) являются праздником футбола.

«Надо отталкиваться от тех реалий, которые существуют на сегодняшний момент. Учитывая отстранение российской сборной от всех турниров, домашние товарищеские матчи с Сербией и Парагваем — это праздник футбола. Соперники очень хорошего уровня, игры с ними будут ощущаться как небольшой международный турнир», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы над Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), Камеруном в Москве (1:0) и Кубой в Волгограде (8:0).

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