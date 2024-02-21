Михаил Кержаков: с высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и футболе

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил вероятность своего ухода из петербургского клуба. По словам голкипера, нынешний сезон с высокой долей вероятности станет для него последним в составе сине-бело-голубых. В то же время Кержаков не исключил вариант пролонгации контракта с «Зенитом», если клуб проявит такую инициативу.

«С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для манёвра. Без этого никак. Вдруг мне позвонит Александр Иванович и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим». Всё может быть», — сказал Михаил Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.