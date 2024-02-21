Пикущак: приобретение Виктора Са может быть удачным для «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о возможном переходе нападающего бразильского «Ботафого» Виктора Са в краснодарский клуб.

«Думаю, это политика клуба не согласовывать игрока с тренером. Но Ивичу работать с этим игроком. Тренер должен быть в курсе. Он должен посмотреть игрока и оценить, подойдёт ли он по тактике.

Ходят слухи, что Кордоба может уйти. Нужна альтернатива ему. Да, есть молодой русский нападающий, но молодые не всегда стабильны. Думаю, что приобретение Виктора Са может быть удачным для «Краснодара», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Краснодар» арендовал футболиста. Отмечалось, что главный тренер «быков» Владимир Ивич не согласовывал подобный переход.