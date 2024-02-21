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Пикущак: «Краснодар» хорошо укомплектован и может продолжить борьбу с «Зенитом»

Пикущак: «Краснодар» хорошо укомплектован и может продолжить борьбу с «Зенитом»
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Топовых трансферов от «Краснодара» не ждал. Команда хорошо укомплектована, поэтому больших ожиданий от зимнего трансферного окна у меня не было. Нынешним составом «Краснодар» может продолжить борьбу с «Зенитом», — сказал Игорь Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 возглавляет «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Зенит». Санкт-петербургский клуб заработал 36 очков. На третьей строчке располагается московское «Динамо», у которого 32 очка.

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