«Мы способны бороться в любом турнире». Игрок «Арсенала» Магальянс — о Лиге чемпионов

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту». Встреча состоится сегодня, 21 февраля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Это очень важный матч. Нам противостоит прекрасная команда с великой историей в Лиге чемпионов, но мы готовы. У них игроки высокого уровня, однако мы фокусируемся на своей игре. Мы на подъёме. Мы многому научились за последние годы и способны бороться в любом турнире», — приводит слова Магальянса официальный сайт УЕФА.

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2009/2010. Тогда в 1/8 финала дальше прошёл «Арсенал». В первой встрече «Порту» победил дома со счётом 2:1, но на выезде проиграл — 0:5.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 марта в Лондоне (Англия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.