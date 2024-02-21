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«Мы способны бороться в любом турнире». Игрок «Арсенала» Магальянс — о Лиге чемпионов

«Мы способны бороться в любом турнире». Игрок «Арсенала» Магальянс — о Лиге чемпионов
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Защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту». Встреча состоится сегодня, 21 февраля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Это очень важный матч. Нам противостоит прекрасная команда с великой историей в Лиге чемпионов, но мы готовы. У них игроки высокого уровня, однако мы фокусируемся на своей игре. Мы на подъёме. Мы многому научились за последние годы и способны бороться в любом турнире», — приводит слова Магальянса официальный сайт УЕФА.

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2009/2010. Тогда в 1/8 финала дальше прошёл «Арсенал». В первой встрече «Порту» победил дома со счётом 2:1, но на выезде проиграл — 0:5.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 марта в Лондоне (Англия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

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