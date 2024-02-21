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Михаил Кержаков рассказал, почему его брат остался жить в Сербии

Михаил Кержаков рассказал, почему его брат остался жить в Сербии
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему его брат, Александр Кержаков, остался жить в Сербии. Также Михаил заявил, что отказался бы от предложения войти в тренерский штаб брата.

«Мой брат живёт в Сербии, так как его сын учится в местной школе. Решили ничего не менять. Поэтому пока там. Разочарования от работы тренером у него не наступило. Он просто горит этим.

Можно ли сказать, что сейчас чёрная полоса? Не назову это чёрной полосой. Скорее опыт. Потом будет что-то белое. У него есть предложения, 100%.

Соглашусь ли я войти в его штаб? Наверное, нет. Но если будет безвыходная ситуация — как я могу не помочь брату?» — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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