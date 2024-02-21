Аленичев: Джикия должен быть в «Спартаке», он не уступает Бабичу

Легенда «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации с контрактом защитника «Спартака» Георгия Джикии. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Понятно, что уже имеют место быть не внутренние разногласия. Существует открытый конфликт, об этом все говорят. Джикия — действующий футболист, капитан команды. Он должен быть в «Спартаке». Думаю, если тренерский штаб доверит Джикии место в основе, он эти надежды оправдает. Сто процентов.

Не вижу, по каким качествам на футбольном поле он уступает Бабичу. Для меня это игроки одного уровня», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.