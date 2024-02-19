Стукалов: руководство «Спартака» должно поддерживать решение Абаскаля по Джикии

Бывший главный тренер «Уфы», «Ротора», «Велеса» и «Сокола» Алексей Стукалов высказался о ситуации с контрактом защитника «Спартака» Георгия Джикии. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«На чью сторону становится руководству? На сторону тренера. Как руководство может стать на сторону игрока? Я выношу это за скобки. Если тренер видит так, вы ведь его нанимали… Если в процессе работы вы будете принимать сторону игроков, какой авторитет будет у тренера? Абаскаль на сегодняшний момент считает, что Бабич сильнее Джикии. Это его решение, руководство «Спартака» должно его поддерживать», — сказал Стукалов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.