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«Крылья Советов» подписали контракт с Печениным, который ранее находился на просмотре

«Крылья Советов» подписали контракт с Печениным, который ранее находился на просмотре
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Самарские «Крылья Советов» подписали контракт с защитником Кириллом Печениным, который ранее находился в команде на просмотре.

«У нас было достаточно времени познакомиться ближе с Кириллом. Это качественный игрок, который быстро адаптировался к тому футболу, в который играют «Крылья». Мы всегда стремимся повышать конкуренцию у нас в составе, Печенин – тот игрок, который готов бороться за своё место на поле. Надеемся, он принесёт много пользы «Крыльям», — приводит слова спортивного директора Сергея Корниленко пресс-служба клуба.

Последним клубом 26-летнего футболиста является «Оренбург», в составе которого защитник играл с января 2022 года. В начале 2024 года Печенин стал свободным агентом.

Напомним, самарские «Крылья Советов» за 18 туров чемпионата России по футболу записали на свой счёт 29 очков. В настоящий момент подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице.

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