Осинькин оценил экс-игрока «Оренбурга» Печенина, находящегося на просмотре в «Крыльях»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил защитника из Беларуси Кирилла Печенина, который сейчас находится на просмотре в команде.

«Кирилл был с нами всего несколько тренировок, только треть сбора. Мы продолжим смотреть его, изучать вопрос, оставить ли его. На сегодняшний день Печенин пока очень мало времени провёл в команде, решение будет принято на втором сборе», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним клубом 26-летнего футболиста является «Оренбург», в составе которого защитник играл с января 2022 года. В начале 2024 года Печенин стал свободным агентом.

Напомним, самарские «Крылья Советов» за 18 туров чемпионата России по футболу записали на свой счёт 29 очков. В настоящий момент подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице.