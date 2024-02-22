Сёмин: сегодняшний период в российском футболе хорош, чтобы найти свой путь

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался об изменениях в российском футболе и выразил надежду на его светлое будущее.

«Как оценю изменения в российском футболе с момента, как взял паузу в тренерской карьере? Конечно, они есть. Изменения есть в тренировочном процессе, тактике и подходах. С одной стороны, зрелищность увеличивается, потому что команды больше владеют мячом. С другой стороны, стало меньше ударов и опасных моментов, которые были раньше. Здесь дело вкуса.

Уровень российского футбола определят хорошие спарринги. На мой взгляд, Сербия и Парагвай — хорошие спарринг-партнёры. Игры с ними покажут, больше у нас плюсов или минусов. К тому же в российском футболе стало больше молодых игроков. Сегодняшний период хорош для того, чтобы найти свой путь в футболе», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, Сёмин находится без работы с сентября 2021 года. Последним клубом 76-летнего специалиста был «Ростов».

Сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Сербии и Парагвая в конце следующего месяца — 21 и 25 марта. Обе встречи состоятся в Москве.