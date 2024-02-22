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Полузащитник «Рубина» Безруков: могу проснуться в пять утра, чтобы почитать книгу

Полузащитник «Рубина» Безруков: могу проснуться в пять утра, чтобы почитать книгу
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Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал о чтении книг и любимых авторах.

«Раньше постоянно читал, мне очень нравилось. А сейчас времени стало поменьше: автошкола, готовлюсь к экзаменам, надо продолжать изучение английского языка, а то у нас уже много иностранцев в команде. Я не люблю читать автобиографии, фантастика и драма больше по душе. Из последнего читал «Голодные игры». Когда попадается интересная книга, могу залпом её прочитать, даже в пять утра проснуться ради этого.

Один из любимых авторов — Ремарк. Уже три-четыре произведения прочитал. Ещё отмечу Стивена Кинга, хоть и не очень знаком с его творчеством. Например, «11.22.63» немного выделяется из его привычного стиля, но мне очень понравилось. Читал трилогию и продолжение «Дом странных детей» Рэнсома Риггза, тоже интересно», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полностью интервью с Русланом Безруковым читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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