«Многие даже не замечали проблемы Слуцкого». Защитник «Рубина» рушит стереотипы

21-летний защитник «Рубина» Руслан Безруков не похож на своих сверстников: читает книги, пьёт мате и уже планирует стать тренером. В интервью «Чемпионату» Руслан объяснил, почему берёт пример с Бекхэма, вспомнил психологические проблемы Слуцкого и нашёл пользу в вылете казанцев в Первую лигу.

«Представляю, сколько бы потеряли люди, если бы Дзюба не появлялся на публике»

— На Матче звёзд Кубка России ты почти последним ушёл из раздевалки из-за интервью. Общение с журналистами — важная часть работы для футболиста?

— Для меня это так, потому что мало людей знают, как живут футболисты. А болельщикам же это наверняка интересно.

— Многие игроки избегают общения со СМИ. Почему ты не отказывал? Хочется становиться более узнаваемым?

— Наверное, такой цели нет. Просто для меня это в новинку. Например, недавно смотрел сериал про Бекхэма, как он становился медийным спортсменом, хотя это было не принято в футболе. Следую этому примеру: хочется пообщаться, ответить на вопросы, которые интересны болельщикам, поэтому я это и делаю.

— В качестве примера медийности ты назвал Дзюбу. Чем тебя привлекает Артём?

— Мы можем вспомнить другую сторону его известности, ха-ха. Но на самом деле Артём очень харизматичный человек. После личного общения это особенно ощущается. Представляю, сколько бы люди потеряли, если бы он не появлялся на публике. К Дзюбе могут относиться по-разному, но у него есть своя точка зрения. Думаю, многим интересно следить за его активностью и вне поля.

— Ты рассказывал, что любишь разные шоу. В какое хотел бы сходить в качестве гостя?

— Сейчас есть много шоу, но выделю то, которое смотрю с сестрой: «Натальная карта», где разбирают знаки зодиака. Раньше смотрел все шоу Леонида Викторовича [Слуцкого]: было интересно, что-то можно почерпнуть для себя. Во всём хотелось бы поучаствовать, поэтому я и открыт к общению.

— Кто из «Рубина» меньше всего любит камеры и общение с журналистами?

— Раз уж я так активен, то все, кроме меня, ха-ха. На самом деле, сложно кого-то выделить: кто-то это любит меньше, кто-то — больше. Мне кажется, никто не откажется записать интервью, если это уместно.

Руслан Безруков Фото: РИА Новости

«На сборах даже те, с кем я хорошо знаком, открываются по-новому»

— У «Рубина» продолжаются сборы. Как продвигается подготовка к сезону?

— Вначале было тяжело, хотя я тренировался в отпуске. Сейчас уже привыкаем к нагрузкам. Тренировки очень интенсивные.

— Сборы – самый сложный период для футболиста?

— Мне, наоборот, очень нравится это время. Можно побольше времени провести со своими товарищами по команде, кого-то лучше узнать. Даже те, с кем я хорошо и долго общаюсь, открываются по-новому. Это как лагерь в детстве. Конечно, тяжёлый период, от тренировок ничего не отвлекает. Самый кайф для футболиста!

— У какого тренера были самые сложные сборы?

— Кажется, Рашид Маматкулович на первом месте. Первые дни у него самые тяжёлые, а потом уже привыкаешь. Со Слуцким не успел застать сборы. Но и я всегда приезжаю готовым после отпуска.

— Как футболисты «Рубина» проводят свободное время?

— Сейчас проходят разные мероприятия: в приставку можно поиграть, челленджи, бывают тренировки для поднятия настроения, когда мы дурачимся. Посидеть и пообщаться за чашкой чая – тоже хороший вариант.

«Могу проснуться в пять утра, чтобы почитать книгу»

— Ты взял с собой книгу на сборы. Часто читаешь?

— Раньше постоянно, мне очень нравилось. А сейчас времени стало поменьше: автошкола, готовлюсь к экзаменам, надо продолжать изучение английского языка, а то у нас уже много иностранцев в команде. Я не люблю читать автобиографии — фантастика и драма больше по душе. Из последнего читал «Голодные игры». Когда попадается интересная книга, могу залпом её прочитать, даже в пять утра проснуться ради этого.

— Есть любимые авторы?

— Один из таких — Ремарк. Уже три-четыре произведения прочитал. Ещё отмечу Стивена Кинга, хоть и не очень знаком с его творчеством. Например, «11.22.63» немного выделяется из его привычного стиля, но мне очень понравилось. Читал трилогию и продолжение «Дом странных детей» Рэнсома Риггза, тоже интересно.

— Откуда такая любовь к чтению?

— Когда-то у меня её вообще не было. Просто решил попробовать, хвастался маме, что начал читать. Одна книга, другая, так и проникся. Литература ещё попадалась интересная: «Книжный вор», произведения Джейн Остин. Потом энтузиазм немного утих, а сейчас стараюсь не забрасывать это дело.

— Многие молодые ребята не любят читать книги. Что бы ты посоветовал, чтобы заинтересоваться чтением?

— Наверное, к этому нужно просто прийти, найти интересную для себя книгу или автора. Многих отталкивают скучные автобиографии, научная литература. Но книги это то же самое, что и фильмы: если подобрать интересное чтиво, то можно получить удовольствие даже больше, чем от экранизации.

Руслан Безруков Фото: rubin-kazan.ru

«Всегда видел, как Месси пьёт мате, а теперь и сам гуру в этом деле»

— Ты любишь латиноамериканский напиток мате. Когда первый раз попробовал и чем он понравился?

— С мате у меня интересная история. Всегда видел какой-то сосуд у Месси и других латиноамериканцев. Интересно было, что они пьют. А когда в «Рубин» перешёл, увидел это у некоторых ребят, сфотографировал, пока никто не видел, почитал. Попробовал мате уже только в Ростове во время отпуска в чайной.

Сначала мне вообще не понравилось, а потом стал больше вникать и влюбляться в этот напиток. Сейчас уже гуру в этой теме, подсадил некоторых друзей. Для спорта это хороший напиток, а особенно для тех, кто хочет избавиться от кофе. Даже заказал себе именной сосуд — калабас, выгравировал там свои инициалы, слоган по жизни и футбольный мяч.

— Кто из «Рубина» теперь пьёт мате по твоему совету?

— Егор Тесленко, он тоже купил себе такой калабас с гравировкой.

— Дополнительный интерес к латиноамериканской культуре не появился?

— Скорее, это всё ограничивается мате, однако мне интересно общаться с Валентином Вадой из Аргентины, понимать его мысли, узнавать музыкальный вкус. Но больше всего, конечно, интерес к мате. Всегда любил чаи, пил без сахара. Как говорил Валерий Карпин: «Сахар — вредно для футболистов».

«Рад, что есть футбол, иначе пришлось бы боксировать»

— В товарищеском матче с «Ботевом» был удалён Рашид Рахимов. Эмоции — характерная черта для него?

— Рашид Маматкулович — один из самых эмоциональных тренеров, с которыми я работал. Но это не хорошо и не плохо: футбол — это эмоции. Те, кто не отдаётся на поле или за его пределами, не добиваются успехов.

— Кто больше всего попадает под гнев Рашида Маматкуловича?

— Обычно это вся команда, ха-ха. Но можно выделить Марата Апшацева, Егора Тесленко и меня. Мы вместе шутим и вместе от него получаем. Но это всё рамках тренировочного процесса.

— Рустам Ашурматов назвал Рахимова жёстким тренером. Что он никогда не простит и не поймёт?

— Рашид Маматкулович действительно жёсткий. Это прослеживалось и в игровой карьере, и в тренерской. Он никогда не простит безразличие. Когда футболист не выкладывается, эмоции у него зашкаливают. Это правильно. Я тоже такой человек: начинаю злиться, когда вижу безразличие. Рад, что есть футбол, чтобы выплеснуть эмоции, иначе пришлось бы идти боксировать.

— Ещё не пробовал?

— В отпуске только, потому что это опасный вид спорта. Когда эмоции накапливаются, иду в тренажёрный зал или бью грушу.

— Отмечают необычный тренировочный процесс Рахимова. К чему было трудно привыкнуть?

— Сейчас футбол вообще изменился, у многих специалистов интенсивный тренировочный процесс. Не было чего-то неординарного, но тренировки тяжёлые. Ко всему спокойно привыкаешь.

Руслан Безруков (слева) Фото: Александр Щербак/ТАСС

«Слуцкий, Карпин и Рахимов спокойно могут тренировать в Европе»

— Твои тренеры — Слуцкий, Карпин и Рахимов — работали в Европе. Как часто они рассказывали об этом?

— Бывает такое. Сразу пришло на ум, когда Рахимов рассказывал про важность процента выигранных единоборств в Европе, приводил статистику. Если мы будем это делать чаще, чем соперник, то и побеждать будем больше. К тому же у нас есть пример перед глазами. Рашид Маматкулович всегда показывает упражнения.

— Какие главные детали они подчёркивали в европейском футболе, которых нет в России?

— Опять же, количество единоборств, проведённая работа на поле. В лучших европейских чемпионатах интенсивность выше, это от нас и требуется.

— Веришь, что они могут ещё потренировать в Европе?

— Они спокойно могут там работать. Слуцкий, Рахимов и Карпин — тренеры европейского уровня. По каким-то обстоятельствам или своему желанию сейчас они там не работают. В тренировочном процессе чувствуется, что они способны тренировать в Европе и добиваться успехов.

— Ты рассказал, что при Слуцком многое переосмыслил. Что именно?

— При каждом тренере получаю что-то новое, но с ним я получил много знаний в тактическом плане, даже в игре не на своей позиции. Когда Викторович на теориях что-то рассказывал отдельным футболистам, я слушал и делал заметки в голове, а потом переносил это в планшет. Например, было интересно узнать, что нужно для крайнего защитника и центрального полузащитника. Ещё всегда думал, что тренер это всегда начальник. А с ним можно быть ещё и близким другом.

— Леонид Викторович известен своими психологическими приёмами. Он правда в этом силён?

— До прихода Слуцкого в «Рубин» я мало его знал. Но потом всё больше и больше стал открывать важность психологии. У нас с Головиным один агент, и он рассказывал, как Слуцкий помогал ему освоиться в команде, найти общий язык с партнёрами. Это прослеживалось и в «Рубине». Слуцкий создаёт семейную атмосферу, у него сразу вливаешься в коллектив. Общение с Леонидом Викторовичем было тесным, хотя не со многими тренерами такое бывает. Это что-то новое для меня. Сейчас поддерживаем с ним общение. Желаю ему удачи в Китае!

— Как ведёт себя Слуцкий, когда во время матча всё идёт не так?

— Конечно, он нервничает. По нему видно, что не любит проигрывать. Он старался подавить это в себе, чтобы мы не видели. Где-то получалось, где-то — нет. Но футболисты должны отталкиваться от себя.

— Чувствовалось, что он выгорел в «Рубине»?

— Из-за того, что я с ним тесно общался, замечал это. Видел разницу в его эмоциональном состоянии между тем периодом, когда я пришёл в команду, и тем, когда он уходил. Я понимал, что это возможно, но всё-таки надеялся, что Викторович справится. Наверное, большинство людей этого даже и не замечало.

— У футболистов бывает выгорание?

— Конечно, психологические проблемы возникают. Однако футболисты, которые дошли до высокого уровня, научились бороться с этим. Когда я пришёл в «Рубин», тоже с этим столкнулся, особенно после промахов из убойных позиций. Я был расстроен, даже записался к спортивному психологу, но мне эта терапия не помогла. Повлияло общение с Леонидом Викторовичем и поддержка от команды. В таких случаях надо просто трудиться, всё пройдёт.

— Китай — неожиданный вариант для Слуцкого?

— Я понимал, что он востребован и ждёт хорошего предложения. Это не стало для меня какой-то новостью, тем более я знал об этом заранее. Со Слуцким мы общались, когда он не работал. Замечал, что у него уже горят глаза и ему хочется снова тренировать. Теперь буду рад его успехам.

«Дзагоев мог играть ещё дольше, если бы раньше взялся за голову»

— Ты немного сыграл с Дзагоевым. Правда, что он отличался особым профессионализмом?

— К концу карьеры Алан сделал всё, что от него зависело, чтобы поддерживать уровень интенсивности и восстановления. Как он сам говорил, если бы раньше взялся за голову и делал бы это, то мог бы играть ещё больше. Играть с Дзагоевым было счастьем: видеть его восстановление, ошибки, чтобы потом не повторять их. Это пример для подражания на поле и вне его.

— Игорь Акинфеев в шутку назвал его психом. Алан срывался на играх или тренировках?

— Он тоже очень эмоциональный, но большинство футболистов такие. Просто кто-то не держит это в себе. Дзага спокойно может стать тренером. Человек с возрастом меняется: может быть одним игроком, а тренером — уже другим.

«Нравятся стиль Гвардиолы и философия Хаби Алонсо»

— Ты рассказал, что пишешь конспекты тренировок и тоже хочешь стать тренером. Откуда такая дальновидность?

— Мне просто интересно оставаться дополнительно и слушать теоретические занятия. Это началось ещё с молодёжки и академии «Ростова». Интересно узнавать точку зрения тренеров, что-то новое в игре. Казалось бы, футбол уже столько лет живёт, но всё равно от каждого тренера можно почерпнуть новое видение. Это мне помогает сейчас, однако я понимаю, что и в будущем для тренерской деятельности это тоже пойдёт на пользу.

— У каких тренеров больше всего почерпнул для своих заметок?

— Наверное, у Слуцкого. С ним я начал свои конспекты, а сейчас в процессе написания нового с Рашидом Рахимовым.

— Уже определился со стилем игры твоей команды? Чей больше нравится?

— Тут всё очевидно — Гвардиола. Видно, что у него горят глаза, постоянно хочет открывать для себя что-то новое. Сейчас ещё интересно следить за философией Хаби Алонсо в «Байере».

«Хочется подражать таким футболистам, как Роман Ерёменко»

— Чем запомнился период работы с Карпиным?

— Это был этап взросления, переход из юношеского футбола во взрослый. К сожалению, мало с ним поработал, но этот период был полезным и познавательным. Смог поиграть с Романом Ерёменко, Ивелином Поповым, как раз с ним виделись во время матча на сборах, пообщались. Это оказалось большим подспорьем для меня.

— Сейчас в «Ростове» много молодых футболистов. Как в то время Карпин работал с молодёжью?

— Когда я переходил на новый уровень, в «Ростове» играло много классных футболистов, и молодому игроку оказывалось тяжело пробиться в состав. Работа с молодёжью была видна, но не в той степени, как сейчас. Сегодня в «Ростове» молодые футболисты раскрываются, рад за них. В команде поменялся вектор развития в этом плане, заметна тренерская работа. Даже с молодыми игроками команда может показывать результат.

— Ты застал последний год Романа Ерёменко в России. Какую роль он играл в коллективе?

— Роман — один из лучших футболистов, с которыми я играл. Он обладает высоким футбольным интеллектом и исполнительским мастерством. Рад, что мне удалось увидеть этот уровень. Когда играешь с таким футболистом, как Роман, то сам начинаешь прогрессировать и перенимать его повадки. Сейчас пытаюсь работать головой на поле так же, как он. Посмотрим в будущем, получается или нет. Очень хочется подражать таким людям.

Руслан Безруков Фото: rubin-kazan.ru

— Согласен, что он мог и дальше играть в РПЛ?

— Мне тоже так казалось. Видимо, у него были свои причины, чтобы переехать в Финляндию.

— Тогда в команде был и Павел Мамаев. У него правда сложный характер?

— Я бы так не сказал. Павел мне тоже помогал первое время освоиться в команде. Он мне дал совет раскрепоститься и получать удовольствие. Когда приходишь в основную команду, начинаешь себя накручивать и переживать. А Паша мне сказал: «Расслабься и делай то, что умеешь». Это помогло мне показывать свой уровень. Я тоже читал про него много новостей, о его репутации, но в общении он мне показался хорошим человеком.

— В какой форме был Павел в тот период?

— У него была потрясающая форма, умело находил свободные зоны в последней трети перед воротами, где мог забить мяч. У него хорошая чуйка и открывания. Организм может постареть, но уровень мастерства раскрывается как раз к более зрелому возрасту. В тот момент не мог подумать, что в ближайшие два-три года он завершит карьеру.

«Из вылета «Рубина» в Первую лигу можно извлечь пользу»

— Казань — футбольный или хоккейный город?

— Как бы тяжело ни было это признавать, но скорее хоккейный. Однако всё зависит от футболистов: если мы будем показывать хорошую игру, то сможем это переломить. Но это здорово, когда в городе футбольная и хоккейная команда играют на высоком уровне, потому что у людей есть возможность выбрать свой вид спорта.

— Бываешь на матчах «Ак Барса»?

— Конечно! В том сезоне было больше возможностей посещать, потому что матчи не совпадали. Сейчас поменьше, но в свободное время стараюсь ходить. Мне нравится хоккей: эмоциональный, боевой вид спорта. Даже интересно попробовать себя в нём.

— Уже есть любимый хоккеист?

— За хоккеем начал следить, когда пришёл в «Рубин», поэтому назову Александра Радулова из «Ак Барса».

– Когда «Рубин» играл в Первой лиге, для болельщиков это ощущалось как трагедия?

— Да, но из всего можно извлечь пользу. Много людей стало ходить на наши матчи, потому что в Первой лиге не было Fan ID. Там мы увидели другие города, когда ездили на гостевые игры. Это тоже опыт. Клуб сделал всё, чтобы скорее вернуться в РПЛ.