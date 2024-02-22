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«Мы доминировали, но были наказаны». Артета — о поражении от «Порту» в ЛЧ

«Мы доминировали, но были наказаны». Артета — о поражении от «Порту» в ЛЧ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об упущенной ничьей в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (0:1). Напомним, «канониры» пропустили единственный гол на 90+4-й минуте.

«Я очень разочарован тем, как мы отдали игру в концовке. Команда недостаточно хорошо справилась с ситуацией. В Лиге чемпионов тебя могут легко наказать в любой момент. Если ты не можешь выиграть, то обязательно проигрываешь. Мы доминировали по ходу матча, но нам не хватало целеустремлённости», – приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ответная встреча команд пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и состоится во вторник, 12 марта. Начало игры — в 23:00 мск.

В последний раз соперники встречались в матче плей-офф Лиги чемпионов 14 лет назад. Тогда команды выявляли сильнейшего на стадии 1/8 финала. В домашнем матче «Порту» одолел «Арсенал» — 2:1, однако в ответной игре «канониры» разгромили португальцев со счётом 5:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Галено – 90+4'    
Турнирная таблица ЛЧ - 2023/2024
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