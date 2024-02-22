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Вингер «Порту» Галено: постараемся обыграть «Арсенал» и в Лондоне

Вингер «Порту» Галено: постараемся обыграть «Арсенал» и в Лондоне
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Вингер «Порту» Вандерсон Галено поделился эмоциями от победы своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0). Бразилец записал на свой счёт единственный гол на 90+4-й минуте.

«Думаю, заслуга в победном голе принадлежит всей команде, всей нашей работе на протяжении матча. Мы играли хорошо, здорово оборонялись, отдали все силы на поле.

Я очень счастлив. Мы постараемся повторить в Лондоне то, чего добились дома. Будем оставаться сильными и, как всегда, выложимся на максимум», — приводит слова Галено пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча команд пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и состоится во вторник, 13 марта. Начало игры — в 23:00 мск.

В последний раз соперники встречались в матче плей-офф Лиги чемпионов 14 лет назад. Тогда команды выявляли сильнейшего на стадии 1/8 финала. В домашнем матче «Порту» одолел «Арсенал» — 2:1, однако в ответной игре «канониры» разгромили португальцев со счётом 5:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Галено – 90+4'    
Турнирная сетка ЛЧ - 2023/2024
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