В «Оренбурге» заявили, что остались довольны зимней трансферной кампанией

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о зимней трансферной кампании своего клуба.

«Зимняя трансферная кампания «Оренбурга» закончена. Вторая часть сезона покажет, смогли ли закрыть проблемные позиции. Но мы взяли всё необходимое, что хотели. Поэтому довольны тем, как сложилась трансферная кампания», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, этой зимой «Оренбург» покинуло белорусское трио, состоящее из защитника Кирилла Печенина и хавбеков Юрий Ковалёва и Кирилла Капленко. В то же время ряды команды пополнили игрок обороны Данила Прохин (аренда), полузащитники Хорди Томпсон (аренда), Мохаммад Горбани, Данил Капустянский (аренда) и форвард Тимофей Мартынов.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Южноуральский клуб набрал 15 очков после 18 туров и имеет отрыв от зоны вылета в два балла.