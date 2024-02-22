Агент ответил, были ли Клаудиньо и Мантуан близки к уходу из «Зенита» зимой

Футбольный агент Луис Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Клаудиньо и Густаво Мантуана, рассказал, были ли его клиенты близки к уходу из российского клуба в зимнее трансферное окно.

«Ни Клаудиньо, ни Мантуан не были близки к тому, чтобы покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

27-летний Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету полузащитника шесть игр и один гол в Фонбет Кубке России.

Мантуан является воспитанником «Коринтианса», откуда сначала в качестве аренды перебрался в «Зенит», а летом 2023 года был выкуплен, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн. В общей сложности бразилец сыграл за сине-бело-голубых 51 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Кроме того, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.