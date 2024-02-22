Маттеус: Тухелю не следовало держать Теля на скамейке запасных, ведь у него есть ДНК клуба

Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус считает, что главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель совершил ошибку, выделяя небольшое количество игрового времени 18-летнему вингеру Матису Телю.

«Я ничего не имею против Томаса Тухеля, просто иногда его мнением об игроках и их позициях отличается от моего. На мой взгляд, не следовало оставлять Теля на скамейке запасных до последних минут. Для меня Тель — это игрок, в котором есть ДНК «Баварии». Ему не хватало игрового времени, начиная со старта сезона, когда он забивал много голов, выходя на замену», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Тель принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. В общей сложности вингер провёл на поле 736 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.