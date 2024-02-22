«Марсель» — «Шахтёр»: стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала ЛЕ

Сегодня, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся французский «Марсель» и украинский «Шахтёр». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер из Германии. Его ассистенты — Кристиан Гиттельман и Марк Борш. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Марсель»: Лопес, Клосс, Жиго, Мбемба, Мерлен, Унаи, Кондогбиа, Арит, Мейте, Мумбанья, Обамеянг.

«Шахтёр»: Ризнык, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо, Сикан.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между этими командами завершился ничьей (2:2). В той встрече в составе «Шахтёра» голами отметились защитник Николай Матвиенко и полузащитник Эгиналдо. За французский клуб голами отметились нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Илиман Ндиайе.