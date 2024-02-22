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«Марсель» — «Шахтёр»: стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала ЛЕ

«Марсель» — «Шахтёр»: стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала ЛЕ
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Сегодня, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся французский «Марсель» и украинский «Шахтёр». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер из Германии. Его ассистенты — Кристиан Гиттельман и Марк Борш. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Марсель»: Лопес, Клосс, Жиго, Мбемба, Мерлен, Унаи, Кондогбиа, Арит, Мейте, Мумбанья, Обамеянг.

«Шахтёр»: Ризнык, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо, Сикан.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между этими командами завершился ничьей (2:2). В той встрече в составе «Шахтёра» голами отметились защитник Николай Матвиенко и полузащитник Эгиналдо. За французский клуб голами отметились нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Илиман Ндиайе.

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