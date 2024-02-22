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«Карабах» в меньшинстве проиграл «Браге», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Карабах» в меньшинстве проиграл «Браге», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и португальская «Брага». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Браги».

Таким образом, по итогам двух матчей счёт 6:5 в пользу «Карабаха», благодаря чему он прошёл в 1/8 финала Лиги Европы.

На 70-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Браги» Рожер Фернандеш. На 83-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Альваро Джало.

На 102-й минуте защитник Матеус Силва сократил отставание «Карабаха». На 115-й минуте нападающий «Браги» Симон Банза забил третий гол своей команды. На 120+2-й полузащитник азербайджанской команды Нериман Ахундзаде забил её второй гол в матче.

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Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 3
ДВ
Брага
Брага, Португалия
0:1 Фернандеш – 70'     0:2 Джало – 83'     1:2 Силва – 102'     1:3 Банза – 115'     2:3 Ахундзаде – 120+2'    
Удаления: Джафаргулиев – 57' / нет
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