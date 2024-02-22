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«Карабах» в меньшинстве проиграл «Браге», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и португальская «Брага». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Браги».

Таким образом, по итогам двух матчей счёт 6:5 в пользу «Карабаха», благодаря чему он прошёл в 1/8 финала Лиги Европы.

На 70-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Браги» Рожер Фернандеш. На 83-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Альваро Джало.

На 102-й минуте защитник Матеус Силва сократил отставание «Карабаха». На 115-й минуте нападающий «Браги» Симон Банза забил третий гол своей команды. На 120+2-й полузащитник азербайджанской команды Нериман Ахундзаде забил её второй гол в матче.