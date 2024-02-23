Президент «Наполи» Де Лаурентис встретился с главой Суперлиги

Журналисты Mundo Deportivo сообщили, что генеральный директор компании A22 Sports, занимающейся Суперлигой, Бернд Райхарт посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» (1:1). Там ему удалось встретиться с президентом итальянского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Фото: Кадр из трансляции

Встреча состоялась спустя несколько недель после того, как суд ЕС вынес решение против монополии УЕФА на проведение европейских футбольных соревнований. Удалось ли Райхарту встретиться с президентом «Барселоной» Жоаном Лапортой неизвестно. Каталонский клуб является одной из основополагающих деталей проекта.

По сообщениям инсайдеров Де Лаурентис испытывал симпатии к проекту Суперлиги, несмотря на противодействие руководителей Серии А.