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Президент «Наполи» Де Лаурентис встретился с главой Суперлиги

Президент «Наполи» Де Лаурентис встретился с главой Суперлиги
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Журналисты Mundo Deportivo сообщили, что генеральный директор компании A22 Sports, занимающейся Суперлигой, Бернд Райхарт посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» (1:1). Там ему удалось встретиться с президентом итальянского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Фото: Кадр из трансляции

Встреча состоялась спустя несколько недель после того, как суд ЕС вынес решение против монополии УЕФА на проведение европейских футбольных соревнований. Удалось ли Райхарту встретиться с президентом «Барселоной» Жоаном Лапортой неизвестно. Каталонский клуб является одной из основополагающих деталей проекта.

По сообщениям инсайдеров Де Лаурентис испытывал симпатии к проекту Суперлиги, несмотря на противодействие руководителей Серии А.

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Источник: в 2020 году президент «ПСЖ» планировал создать свою Суперлигу
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