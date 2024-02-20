Источник: в 2020 году президент «ПСЖ» планировал создать свою Суперлигу

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Андреа Аньелли, ранее занимавший аналогичную должность в «Ювентусе», в 2020-м разработали план по созданию соревнования, очень похожего на европейскую Суперлигу. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, до того как Аль-Хелаифи и Аньелли поссорились из-за Суперлиги, они сотрудничали в рамках проекта под названием «Бор», названного в честь Нильса Бора, выдающегося датского физика, известного своим вкладом в разработку атомной бомбы. Сообщается, что функционеры встречались в Париже в разгар эпидемии коронавируса. Целью той встречи было продвижение организации нового соревнования и даже проработка сценария выхода из соответствующих внутренних лиг, против чего «ПСЖ» категорически выступал с нынешним проектом Суперлиги.

Отмечается, что разработку нового соревнования они поручили британской компании O&O. Аль-Хелаифи отвечал за экономическую сторону, а Аньелли — за управление.