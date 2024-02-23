Андрей Лунин прокомментировал результативность новичка «Реала» Джуда Беллингема

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о результативности партнёра по команде полузащитника Джуда Беллингема.

В нынешнем сезоне 20-летний англичанин забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач в 29 матчах за «сливочных».

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«Все немного приофигели, и мистер же говорил на пресс-конференциях не раз, что это что-то в диковинку. Никто не думал и не ставил никакие задачи, что он должен там забивать. Уже там сколько, не знаю, семнадцать он забил.

Я думаю, все рассчитывали, что он придет и будет налаживать игру, какие-то связи, быть, скажем так, на смену Кроосу и Модричу, которые вели игру, будет делать ассисты. А он делает и то, и другое. Все три дела. В жизни – простой и скромный. Со всеми нашел очень быстро общий язык», — сказал Лунин в видео на YouTube-канале Трендець.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает англичанина в € 180 млн.

После 25 матчей «Реал» лидирует в Ла Лиге с 62 очками. Второе место занимает «Жирона» (56 очков).

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