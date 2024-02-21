«Реал» рассматривает возможность перезаключения контракта с Беллингемом

Мадридский «Реал» приступил к работе по пересмотру действующего соглашения с английским полузащитником Джудом Беллингемом, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, связано это с готовящимся трансфером нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, который может стать самым высокооплачиваемым игроком команды Карло Анчелотти. Напомним, ранее сообщалось, что испанская команда подписала контракт с Мбаппе до 2029 года. Соглашение Мбаппе с «Реалом» вступит в силу 1 июля 2024 года. Накануне Килиан встретился с руководством «ПСЖ» и попросил не делать ему новых предложений о пролонгации контракта, так как он уже подписал соглашение с «Реалом».

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Джуд Беллингем выступает за «сливочных» с лета прошлого года. В 29 матчах этого сезона 20-летний англичанин забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.