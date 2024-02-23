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В УЕФА оценили игру российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва

В УЕФА оценили игру российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации в материале, знакомящем болельщиков с футбольным клубом «Карабах», оценила выступления российского голкипера команды Андрея Лунёва.

«Если говорить о различных позициях, то выделяется новичок Андрей Лунёв, усиливший команду летом. Российский вратарь, ранее выступавший за «Байер», отличается надёжностью», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Напомним, 32-летний вратарь выступает за «Карабах» с лета 2023 года, куда он перешёл на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы российский футболист принял участие в восьми матчах, в которых пропустил 13 мячей и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит», «Уфа» и «Торпедо».

«Карабах» сыграет в 1/8 финала турнира с бывшим клубом Андрея — леверкузенским «Байером».

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