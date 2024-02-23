Агент Лунёва — о выходе «Карабаха» в 1/8 ЛЕ: закройте рты и смотрите, где Андрей играет

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы бывшего вратаря «Зенита» и нынешнего голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал выход азербайджанского клуба в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, вчера «Карабах» проиграл португальской «Браге» (2:3 (общ. 6:5), но всё равно вышел в следующую стадию турнира.

«Карабах» в общей сложности 70 минут играл в меньшинстве. Молодцы, выдержали в дополнительное время, забили. Счёт игры забывается, а выход в 1/8 финала Лиги Европы — это история!

Горд за клуб, горд за Андрея. Ещё раз подтвердилось, что мы сделали правильный выбор. И хочется ответить всем тем, кто говорил, мол, куда переходит Лунёв, что это за чемпионат, что за команда — закройте рты и смотрите на табло. Смотрите, где Лунёв играет с «Карабахом», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

Напомним, 32-летний вратарь выступает за «Карабах» с лета 2023 года, куда он перешёл на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит», «Уфа» и «Торпедо».