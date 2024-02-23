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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/2024

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/2024
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Сегодня, 23 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. По результатам жеребьёвки сформировались следующие пары:

  • «Спортинг» (Португалия) — «Аталанта» (Италия);
  • «Милан» (Италия) — «Славия» (Чехия)
  • «Фрайбург» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия)
  • «Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Рома» (Италия) — «Брайтон» (Англия)
  • «Марсель» (Франция) — «Вильярреал» (Испания)
  • «Спарта Прага» (Чехия) — «Ливерпуль» (Англия)
  • «Карабах» (Азербайджан) — «Байер» (Германия)

Отметим, что при жеребьёвке учитывалось, что на этой стадии турнира команды из одной страны не смогут сыграть друг с другом. Победителем Лиги Европы прошлого сезона является «Севилья». В финале испанцы обыграли итальянскую «Рому». Напомним, финальный матч Лиги Европы текущего сезона пройдёт в ирландском городе Дублин на стадионе «Авива».

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