Тренер «Баварии» Тухель: я разочарован в себе и в том, как мы играем

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал об игре команды в этом сезоне и о своём уходе из клуба этим летом.

«Я разочарован в себе и в том, как мы играем на данный момент. Но я не разочарован в игроках. Мы возлагаем на них большие надежды и пытаемся выжать из них максимум. Это ещё не конец. Решение было принято до конца сезона, а не сейчас.

Нет смысла оглядываться назад. Тогда мне позвонили [с предложением стать главным тренером «Баварии»], и мы решили сделать это в течение 48 часов, потому что были уверены в себе. Мы набрали много очков, побили несколько рекордов. Забывается, что нам крайне не везло с травмами. Мы были в тренерском штабе достаточно уверены в себе, однако не смогли последовательно вывести команду на более высокий уровень. Вот почему летом наши пути разойдутся», – приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. Немецкий тренер уже заявил, что заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».