Экс-игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор: Тухель будет нацелен на роль тренера в «Ман Юнайтед»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор рассказал о перспективах карьеры тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

«Томас Тухель будет «нацелен» на роль тренера в «Манчестер Юнайтед», поскольку он не уверен, что Эрик тен Хаг – тот человек, который в долгосрочной перспективе вернёт «красных дьяволов» туда, где они хотят быть», – приводит слова Коллимора журналист Храч Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

«Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет клуб. При немецком тренере мюнхенская команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Сейчас «Бавария» занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от «Байера» на восемь очков. Кроме того, мюнхенцы проиграли в Суперкубке Германии и не прошли дальше 1/8 Лиги чемпионов, уступив «Лацио».