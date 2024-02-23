Червиченко: в России на поле может выйти команда почти полностью из легионеров — идиотизм

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном введении налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Не знаю, принесёт ли пользу в таком извращённом виде налог на легионеров. Ещё и минуты считать надо будет. Думаю, была бы логичнее формула, если три-пять легионеров заходили бесплатно, а другие бы шли с повышающим коэффициентом. Тогда бы команды думали, какие легионеры нужны команде, а от каких можно отказаться. У нас может выйти на поле команда почти полностью из легионеров. Устроили какой-то идиотизм, тем более в наше время», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что налог на легионеров могут ввести с сезона-2024/2025.