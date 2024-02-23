Червиченко: не понимаю, на что «Зенит» умудрился потратить такие деньги этой зимой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о тратах «Зенита» в прошедшее зимнее трансферное окно. Напомним, сине-бело-голубые потратил на покупку новых футболистов € 29,85 млн.

«Не ожидал каких-то топовых трансферов. Даже не понимаю, на что «Зенит» умудрился потратить такие деньги этой зимой. Но чемпионство можно вырвать только с новыми игроками. Насколько это будет полезно для самой команды, сказать сложно. Логика тратить такие деньги должна исходить из целей и задач. Задача у «Зенита» всегда одна — выиграть Кубок, чемпионат и Суперкубок. На этом пути они могут покупать всех, кого посчитают нужными. Пока у них эта история достижима. Бюджет позволяет.

Тем более у них задача не на один год стоит. «Зенит» же хочет обогнать «Спартак» по количеству чемпионств. Есть масса причин, почему команда тратит столько на трансферы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.