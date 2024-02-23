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Круговой мог перейти в клуб Серии А с зарплатой около € 700 тыс. — источник

Круговой мог перейти в клуб Серии А с зарплатой около € 700 тыс. — источник
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Cоонователь агентства A2M Александр Маркелов рассказал о несостоявшемся переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в итальянскую «Болонью» летом 2023 года.

«У нас спрашивали про Кругового. Интересовалась «Болонья», я набирал агенту и узнавал. Это было летом 2023 года. Зарплата могла быть около € 700 тыс.», — сказал Маркелов в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

Напомним, по окончании нынешнего сезона Данил станет игроком ЦСКА на правах свободного агента. Россиянин подписал соглашение с армейцами до 2028 года. «Зенит» после появления информации об этом в СМИ отправил защитника во вторую команду, а после 14 февраля убрал его из заявки на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

Круговой находится в системе «Зенита» с 2015 года. В этом сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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