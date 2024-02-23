«Всем спасибо, все свободны». Круговой опубликовал фото с главой «Зенита» Медведевым

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой выложил совместную фотографию с главой попечительского совета клуба Александром Медведевым сразу же после закрытия зимнего трансферного окна в России. Отметим, что ранее директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил переговоры о досрочном переходе игрока в стан красно-синих.

«Всем спасибо, все свободны», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Зимнее трансферное окно в России закрылось ночью с 22-го на 23-е февраля в 00:00 часов по московскому времени.

Напомним, по окончании нынешнего сезона он станет игроком ЦСКА на правах свободного агента. Россиянин подписал соглашение с армейцами до 2028 года. «Зенит» после появления информации об этом в СМИ отправил защитника во вторую команду, а после 14 февраля убрал его из заявки на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

Круговой находится в системе «Зенита» с 2015 года. В этом сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.