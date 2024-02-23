«Не нравятся двойные стандарты». Тренер «Пари НН» Юран — о судействе в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран объяснил, почему после некоторых матчей чемпионата России он критикует судейство.

«Ну, это эмоции. Я всегда пожму руку и извинюсь, если там где-то это. Просто, когда ты видишь, что двойные стандарты… Команда более там с пятёрки нашей. То есть им можно эти моменты пропускать. А команда, которая ниже, здесь нет. Сразу казнят», — сказал Юран в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, после завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 24 очка и на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче после возобновления чемпионата России подопечные Юрана сыграют с «Факелом». Матч состоится 3 марта, начало в 14:00 мск.