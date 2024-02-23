Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не нравятся двойные стандарты». Тренер «Пари НН» Юран — о судействе в РПЛ

«Не нравятся двойные стандарты». Тренер «Пари НН» Юран — о судействе в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран объяснил, почему после некоторых матчей чемпионата России он критикует судейство.

«Ну, это эмоции. Я всегда пожму руку и извинюсь, если там где-то это. Просто, когда ты видишь, что двойные стандарты… Команда более там с пятёрки нашей. То есть им можно эти моменты пропускать. А команда, которая ниже, здесь нет. Сразу казнят», — сказал Юран в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, после завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 24 очка и на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче после возобновления чемпионата России подопечные Юрана сыграют с «Факелом». Матч состоится 3 марта, начало в 14:00 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Сначала даже не поверили». Экс-игрок «Химок» Данилкин — о внезапной отставке Юрана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android