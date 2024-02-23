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Хаби Алонсо не хочет становиться тренером «Баварии» из-за хаоса в мюнхенском клубе — TZ

Хаби Алонсо не хочет становиться тренером «Баварии» из-за хаоса в мюнхенском клубе — TZ
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо находится в сомнениях относительно варианта с тем, чтобы занять пост нового главного тренера «Баварии», которая заинтересована в услугах испанского специалиста. Об этом сообщает TZ.

По информации источника, Алонсо сомневается, что подобный шаг положительным образом скажется на его тренерской карьере, поскольку специалисту не нравится тот беспорядок, который имеется как внутри команды, так и за её пределами. 42-летний тренер не хочет становиться частью хаоса, присущего «Баварии» в последние пару лет.

Подчёркивается, что наиболее приоритетным вариантом Алонсо для продолжения карьеры является пост главного тренера в «Ливерпуле».

Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с «Байером» рассчитано до лета 2026 года.

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