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Стала известна вторая кандидатура на пост главного тренера «Ливерпуля» после Хаби Алонсо

Стала известна вторая кандидатура на пост главного тренера «Ливерпуля» после Хаби Алонсо
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Руководство «Ливерпуля» рассматривает Рубена Аморима в качестве альтернативного варианта на пост главного тренера команды в случае неудачных переговоров с Хаби Алонсо, сообщает The Independent.

По информации источника, над приглашением испанского специалиста из «Байера» клуб будет работать активнее всего. Если же назначить Алонсо не получится, «Ливерпуль» обратится к кандидатуре главного тренера «Спортинга» Аморима. Вариант с назначением Роберто Де Дзерби считается менее вероятным.

Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

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